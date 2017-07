Ford F-4000

O Ford F-4000, que atua na categoria dos leves, figura na décima posição do ranking dos caminhões mais vendidos de junho, com 116 unidades comercializadas e participação de mercado de 9,98%, segundo a Fenabrave.

Volvo FH 540

Nono caminhão mais vendido no Brasil em junho, o Volvo FH 540, atuante no segmento dos pesados, teve 122 unidades emplacadas no mês, obtendo participação de 10,80%.

Mercedes-Benz Accelo 1016

Primeiro caminhão da estrela na lista, o Accelo 1016, modelo leve da Mercedes-Benz, somou 124 unidades comercializadas até o sexto mês do ano, ficando na oitava posição do ranking, com participação de 12,28%.

Ford Cargo 816

Segundo modelo Ford na lista, o Ford Cargo 816, que atua no segmento dos leves, teve 144 caminhões comercializados em junho, obtendo a sétima posição da lista e participação de 15,63%.

VW Constellation 24.280

Em sexto lugar da lista, o Constellation 24.280, semipesado da VW, somou 166 unidades emplacadas em junho, com 13,94% de mercado.

VW Delivery 8.160

Quinto colocado no Top 10 de caminhões mais vendidos em junho, o VW Delivery 8.160, que atua no segmento dos leves, teve 177 veículos vendidos e participação de 20,95%.

Mercedes-Benz Accelo 815

Segundo caminhão Mercedes-Benz no ranking, o Accelo 815, que também atua nos leves, somou 181 unidades emplacadas, com 16,23% de participação.

VW Delivery 10.160

Último representante da VW no ranking, o Delivery 10.160 obteve a terceira posição dentre os mais vendidos do Brasil em junho, com 182 caminhões e participação de 17,85%.

Scania R 440

Segundo caminhão mais vendido de junho, o Scania R 440, que atua nos pesados, teve 205 unidades emplacadas no mês, obtendo participação de 13,76%.

Volvo FH 460

Caminhão mais vendido no Top 10 de junho, o FH 460, modelo pesado da Volvo, teve 210 unidades comercializadas, com participação de 9,78%.