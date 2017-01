É preciso atenção ao parar no acostamento. A CART – Concessionária Auto Raposo Tavares preparou algumas dicas e precauções que devem ser adotadas para evitar acidentes e garantir a integridade do condutor no caso da necessidade de parar no acostamento. Uma falha mecânica ou um imprevisto podem acontecer ao longo do trajeto e, nestes casos, o condutor deve estar preparado para realizar a parada com segurança.

Ao decidir parar no acostamento da rodovia, siga para a faixa da direita e reduza a velocidade gradativamente, garantindo uma parada segura Nunca saia bruscamente da pista. Em algumas rodovias, pode haver desnível entre a pista e o acostamento, e em alta velocidade existe o risco de perder o controle do veículo e causar um acidente Ao parar, evite permanecer dentro do veículo. Na rodovia, existe o risco do veículo ser atingido por outros Somente em casos necessários fique dentro do veículo, mas sempre utilizando o cinto de segurança Ao descer não dê as costas para o fluxo de veículos, bem como permanecer entre o carro e a pista. Nunca utilize o acostamento como pista. A atitude é proibida por lei e considerada infração gravíssima com penalidade sujeita a multa no valor de R$ 880,41 e sete pontos na carteira, além do risco de acidentes. Evite parar no acostamento por qualquer motivo. Deixe para usar o celular, consultar mapas ou pegar algum objeto no porta-malas em um local seguro, como nas 12 bases do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) ao longo do Corredor CART, postos de combustíveis ou postos policiais Programar a viagem e realizar paradas de descanso é fundamental para um deslocamento seguro. Ao ingressar de volta a faixa de rolamento é preciso que o motorista observe as condições do trecho, sinalize a saída, e entre na pista em velocidade compatível, evitando o risco de acidentes. É preciso que seja mantida uma distância segura entre o carro e o veículo de trás. Outra dica importante é utilizar as faixas de aceleração e desaceleração – conjunto de faixas no solo com pequenas alterações na largura. Essas são as faixas zebradas, que dão espaço suficiente para acelerar e desacelerar em uma rodovia, deixando os veículos em velocidades compatíveis e o tráfego sem interferências.

“O motorista deve atentar-se de que o uso do acostamento deve ser feito apenas em caso onde realmente é necessário e que os cuidados para evitar qualquer tipo de acidente devem ser tomados nesta situação. Utilizar a sinalização e respeitar as normas de trânsito garantem um trajeto seguro para o condutor, passageiros e demais usuários da rodovia”, alerta o engenheiro de saúde e segurança da CART, Nivaldo Bautz.