Assim como nas edições anteriores da Pesquisa Rodoviária CNT, este ano as 21 melhores rodovias brasileiras são concedidas à administração privada. A pesquisa da CNT avaliou um total de 107.161 quilômetros de rodovias, dos quais 19.598 quilômetros estão concedidos.

No ano de 2018, foram avaliados pelo estudo 87.563 km (81,7%) de rodovias sob gestão pública e 19.598 km (18,3%) de rodovias concedidas. Segundo os dados, as rodovias concedidas à iniciativa privada tiveram melhoria de 7,5 pontos percentuais entre 2017 e 2018.

No total, 81,9% do estado geral dessas vias foi classificado como ótimo ou bom, sendo que, no ano passado, esse índice foi de 74,4%. Em números gerais, as rodovias sob gestão concedida apresentaram 16.071 km avaliados classificados como Ótimo ou Bom no Estado Geral. Essa situação é bem diferente quando consideradas as rodovias sob gestão pública, onde o percentual de rodovias classificadas como Ótimo ou Bom no Estado Geral chega a 34,2% (30.010 km).

Confira as 10 melhores ligações rodoviárias do País, todas concedidas à iniciativa privada:

1ª São Paulo SP – Limeira SP: SP-310/BR-364, SP-348. Classificação: Ótimo

2ª Campinas SP – Jacareí SP: SP-065, SP-340. Classificação: Ótimo

3ª Bauru SP – Itirapina SP: SP-225/BR-369. Classificação: Ótimo

4ª São Paulo SP – Uberaba MG: BR-050, SP-330/BR-050. Classificação: Ótimo

5ª Barretos SP – Bueno de Andrade SP: SP-326/BR-364. Classificação: Ótimo

6ª São Paulo SP – Taubaté: SP SP-070. Classificação: Ótimo

7ª Limeira SP – São José do Rio Preto SP: SP-310/BR-364, SP-310/BR-456, SP330/BR-050. Classificação: Ótimo

8ª Araraquara SP – São Carlos SP -Franca SP – Itirapuã: SP SP-255, SP-318, SP-334, SP-345. Classificação: Ótimo

9ª Tietê SP – Jundiaí SP: SP-300. Classificação: Ótimo

10ª São Paulo SP – Itaí SP – Espírito Santo do Turvo SP : SP-255, SP-280/BR-374. Classificação: Ótimo