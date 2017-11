Pelo 14º ano consecutivo, as rodovias do Estado de São Paulo estão entre as de melhores avaliação de acordo com a Pesquisa Rodoviária CNT 2017, que avaliou 105.814 km de rodovias, um acréscimo de 2.555 km (+2,5%) em relação a 2016. Foi percorrida toda a extensão pavimentada das rodovias federais e das principais rodovias estaduais.

A malha rodoviária que passa por São Paulo é a melhor do Brasil, com 77,8% de sua extensão classificada como ótima ou boa. Em todo o país, somente 38,2% das rodovias estão nas mesmas condições.

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) lidera pelo sexto ano consecutivo a lista das melhores estradas do País. Em segundo lugar, aparecem as Rodovias D. Pedro I e a SP-340 que formam a ligação Campinas – Jacareí, seguidas da SP-225, que liga o município de Bauru à Itirapina.

Confira o ranking das 10 melhores ligações rodoviárias