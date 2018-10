A última pesquisa rodoviária realizada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) revelou que 57% dos 107.161 km analisados apresentam algum tipo de problema no estado geral, cuja avaliação considera as condições do pavimento, da sinalização e da geometria da via. Em 2017, esse percentual era de 61,8%.

De acordo com a pesquisa, somente os problemas no pavimento geram um aumento médio de 26,7% no custo operacional do transporte.

Confira as 10 piores ligações rodoviárias do País. Ligação rodoviária é uma extensão formada por uma ou mais rodovias federais ou estaduais pavimentadas, com grande importância socioeconômica e volume significativo de veículos de cargas e ou de passageiros, que interligam territórios de uma ou mais Unidades da Federação.

CAMPO MOURÃO/PE – GUARAPUAVA/PR : BR-487, PR-460, PR-466/BR-466, PR-487/BR-487 classificadas como Regular

MACEIÓ/AL – PAULO AFONSO/BA: BR-104, BR-110, BR-423, BR-424, PE-177, PE-360 classificadas como Regular

RIO VERDE/GO – IPORÁ/GO: GO-174 classificada como Regular

PORTO VELHO/RO – RIO BRANCO/AC: BR-364 classificada como Regular

BRASILIA/DF – PALMAS/TO: BR-010, DF-345/BR-010, GO-118, GO118/BR-010, TO-010, TO-050, TO-050/BR-010, TO-342 classificadas como Regular

BR-101 BA – TEÓFILO OTONI/MG: BR- 418 classificada como Regular

MARABÁ/PA-DOM ELISEU/PA: BR-222 classificada Ruim

JATAÍ/GO – PIRANHAS/GO: BR-158 classificada Ruim

NATIVIDADE/TO – BARREIRAS/BA : BA-460, BA-460/BR-242, TO-040, TO-280 classificadas como Péssimas