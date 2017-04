Dados de 2015 da Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias (ABCR) demonstram que cerca de 190 mil veículos se envolveram em acidentes de tráfego, durante o ano, nas estradas dos programas de concessão rodoviária do país. Deste total, mais de 33 mil, ou seja, 17% dos veículos eram caminhões.

Para ajudar a mudar esta realidade, equipes da AB Triângulo do Sol realizam no próximo dia 7 de abril, o Caminhoneiro na Via, no Sest Senat Matão, localizado no km 291, pista Sul, da Rodovia Washington Luís (SP-310).

Na ocasião, serão oferecidos orientações de segurança viária e uma série de testes de saúde, como avaliações nutricional, odontológica e oftalmológica, aferição da pressão arterial e exames de glicemia, colesterol e triglicérides.

Os motorista poderão também colocar a carteira de vacinação em dia e receber orientações dos serviços públicos eletrônicos disponíveis no portal do Poupatempo.

A ação tem como objetivo principal alertar os caminhoneiros sobre a importância dos cuidados com a saúde pessoal e detectar alterações nos parâmetros de saúde que possam interferir na condução segura dos seus veículos.

Além da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a AB Triângulo do Sol tem como parceiros na realização do Caminhoneiro na Via a ETEC Matão, a Pienegonda Locação de Veículos, a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, o Poupatempo Araraquara, a São Francisco Resgate, o Sest Senat Matão e a Uniara.