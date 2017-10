Marca de origem italiana com fábrica no Brasil, a Iveco, que desembarcou no país no ano de 1997, está completando 20 anos neste mercado. Para conhecer e relembrar as principais realizações e curiosidades da marca ao longo de duas décadas em que está instalada no país, TRANSPORTE MUNDIAL selecionou, fora de ordem cronológica, 20 feitos da empresa no Brasil. Confira abaixo:

20 Fábrica em Sete Lagoas (MG) Escolhido para ser a base da fabricante italiana na América do Sul, o Brasil é responsável pela produção e comercialização de caminhões e ônibus da Iveco e Iveco Bus (divisão de ônibus da marca). A cidade mineira de Sete Lagoas foi o local escolhido para abrigar a fábrica da marca. A inauguração da unidade foi no ano 2000, com investimentos de R$ 570 milhões. A marca classifica a unidade como referência mundial em flexibilidade produtiva, já que ela produz todas as linhas de caminhões, vans, microônibus e ônibus e a divisão de defesa, como os blindados Guarani (foto abaixo) e LMV. A fábrica está instalada numa área de 2,35 milhões de m², sendo 600 mil m² de área ocupada. A unidade de Sete Lagoas tem capacidade produtiva de 70 mil caminhões/ano.