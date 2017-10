1 RESPEITAR CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

Seguir o cronograma de manutenções das fabricantes e abastecer com diesel S-10 de boa procedência são bons exemplos disso, assim como a utilização do Arla 32, quando especificado. “O componente responsável por transformar os gases tóxicos provenientes da combustão em substâncias inofensivas é o catalisador. A vida útil dessa peça pode variar de, em média, 160 mil quilômetros em caminhões pequenos e médios, até 500 mil quilômetros em modelos extrapesados, porém, para garantir esse período de funcionamento é preciso realizar as revisões dos caminhões de forma correta”, explica Miguel Zoca, gerente de Aplicação do Produto da Umicore.