4 Ford F-350

A Ford foi a primeira fabricante de veículos a se instalar no Brasil, em 1919, e está prestes a completar seu centenário no país. Contudo, foi em 1957 que ela emplacou o primeiro modelo comercial de sucesso, o F-600. De lá para cá, a série F é dona de uma incrível trajetória dentro da Ford. O que fez a fabricante poupar com os serviços de marketing, porque por si só o produto se vendia.

Durante a chegada da Proconve P7/L6, equivalente à Euro 5, por uma tomada de decisão errada por parte dos executivos da marca, a Ford interrompeu a produção da gama, até então formada pelos modelos F-350 e F-4000. Mas isso durou pouco tempo, em 2014, a pedido dos clientes a Ford retomou a produção dos dois modelos já atendendo à norma de emissão L6 (equivalente à Euro 5 para comerciais leves).

Além do motor, os modelos, com destaque para a F-350 que é a carro-chefe com 519 unidades emplacadas este ano, a Ford aponta ter alcançado resultados positivos com redução da vibração. A transmissão Eaton de 5 marchas está 40 kg mais leves e no quesito segurança, o ABS (por força de lei) e o EBD (distribuição eletrônica de frenagem) são de série.