4 Alinhamento

Serve para manter o alinhamento dos ângulos das rodas de acordo com as especificações técnicas das fabricantes. Quando os pneus estão desalinhados, além da diminuição de vida útil, há o maior desgaste dos componentes. A direção também se torna insegura, devido a maior resistência aos rolamentos, a perda de atrito com o solo, que também resulta em aumento no consumo de combustível, e pela puxada para a esquerda ou direita quando se tira as mãos do volante.