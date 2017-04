1 Postura correta

Enquanto estiver dirigindo o motorista deve manter os ombros relaxados e sempre variando por breves períodos a posição, distribuir igualmente o peso do corpo, manter os calcanhares apoiados no assoalho do veículo, os joelhos e cotovelos levemente dobrados e manter a cabeça alinhada com o quadril. O posicionamento incorreto do corpo pode causar tensão, dores, lesões, formigamentos ou até mesmo danos permanentes à coluna.A recomendação é utilizar o tempo de descanso das paradas para mexer o corpo e realizar alguns exercícios, os movimentos são facilmente executados e podem ser intercalados entre uma parada e outra.