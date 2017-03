1 Encontrar um lugar seguro para parar o veículo

Ao selecionar o local de parada, diminua a velocidade gradativamente e sinalize com o pisca-alerta. Uma vez em segurança, deve-se primeiramente acionar o serviço de resgate da rodovia em que estiver e informar a rodovia e o quilômetro do acidente. Se for possível o motorista também deve informar o número de vítimas, assim o socorro poderá se preparar mais adequadamente. Caso não saiba o número de emergência da rodovia em que está trafegando, o recomendado é acionar o serviço de atendimento pré-hospitalar, que no Brasil é oferecido pelo SAMU (192) e Corpo de Bombeiros (193). A Polícia Militar Rodoviária também pode ser acionada nestes casos através do 190.