Vem ai a 38ª Feira do Carreteiro. Este ano o evento será realizado nos dias 19,20 e 21 de julho das 14h às 21h, no Pátio do Santuário Nacional Aparecida, km 71 da Via Dutra, em Aparecida/SP. Confira 5 motivos para conhecer a Feira do Carreteiro.

1 TRUCK TEST

No Truck Test, os motoristas têm a possibilidade de testarem e conhecerem em detalhes os caminhões mais modernos produzidos no Brasil. Para os interessados em testar os caminhões, em pista de quatro quilômetros de extensão e com todas as variantes encontradas nas rodovias, é necessário apresentar CNH compatível com o veículo que pretendem dirigir.