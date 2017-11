1 ABS/EBD

No sistema antitravamento de roda (ABS), a principal função é garantir a segurança e também a dirigibilidade durante as frenagens independentemente das condições da pista (se está com óleo, água ou sujeira, por exemplo). O monitoramento do controle da pressão do freio é realizado todo o tempo em que o veículo estiver em movimento e sempre que o motorista acionar o freio de serviço – o que pode ser feito pisando no pedal ou usando a válvula de freio do reboque.

Nos pneus, por meio dos componentes do ABS, a pressão pneumática liberada será controlada de maneira a garantir a eficiência do freio nas rodas, evitando o travamento e assegurando a dirigibilidade. Normalmente, a distância necessária até a parada total do veículo com segurança também pode ser reduzida.

Já o EBD (Electronic Brake Distribution ou Distribuição Eletrônica de Frenagem) é um sistema de gerenciamento da pressão nos freios, que atua em conjunto com o ABS, para exercer maior ou menor pressão nos freios de cada roda – de modo individual; a fim de aumentar a eficiência do conjunto. Nem todos os veículos que possuem freios ABS têm EBD; mas para possuírem o EBD, têm de, necessariamente, possuir o sistema ABS.