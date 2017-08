6 Kamaz 4326

Pouco conhecida no Brasil, a russa Kamaz é o terror das fabricantes que participam do maior rali do mundo, o Rally Dakar. Multicampeões na prova, os caminhões da marca são preparados para qualquer desafio, tanto no deserto quanto no gelo das regiões mais frias da Rússia. O modelo 4326 é um exemplo do quão audaciosa é a customização dos veículos Kamaz. O caminhão conta com motor V8, de 16.2 litros a diesel, que entrega 1.000 cv de potência. Para aguentar os desafios do Dakar, o caminhão conta com suspensão reforçada e sua transmissão automática de 16 velocidades completa a parte de força. Recentemente, o grandalhão, de 10 t e com capacidade para levar até 1.000 litros combustível, participou de um desafio no gelo, onde saltou por uma distância de 37 m a uma velocidade de 140 km/h. O monstro da Kamaz atinge a velocidade de 100 km/h em 11,5 segundos.