Os caminhões extrapesados têm o poder de fascinar até mesmo quem não atua no setor do transporte rodoviário de carga. Grandes, pesados, imponentes, bem-acabados e com estilo, os modelos mais recentes se destacam pela beleza externa e também pela tecnologia a eles incorporados. Essa regra se aplica principalmente aos cavalos-mecânicos produzidos para percorrer grandes rotas, os quais disponibilizam conforto em níveis mais elevados na cabine, afinal, trata-se do posto de trabalho do carreteiro, onde ele passa a maior parte do tempo

Para mostrar os principais concorrentes no mercado brasileiro, selecionamos seis cavalos-mecânicos 6X2 e 6X4 com motores de 460 e 480cv das seis principais fabricantes de caminhões instaladas no Brasil, dimensionados para tracionar composições com PBTC na faixa de 57 a 74 toneladas.