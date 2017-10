PESQUISAR APLICATIVOS

Antes de baixar um aplicativo pesquise sobre ele. Na loja do Google Play e da Play Store os aplicativos dispõem de resenhas, e nelas os usuários dão notas e escrevem suas experiências sobre o app.

CONSULTA DE VALORES

Normalmente os aplicativos são 100% gratuitos para os caminhoneiros, confirme a informação na plataforma.

BUSCA DE FRETE

App baixado é hora de procurar os fretes: Procure informações sobre a transportadora. Normalmente o aplicativo mostra os dados da empresa. Entre em contato com a empresa, ligue, troque mensagens, salve as mensagens e e-mails. Faça buscas na internet e com outros caminhoneiros sobre o contratante.

PUBLICAÇÕES DUPLICADAS

Cuidado com publicações duplicadas, ou seja, que tenham as mesmas características como: Origem, destino, valor do frete e produto. Neste caso, informe a plataforma – e de preferência, opte por outra encomenda.

CONTRATO ASSINADO

Nunca assine um contrato sem lê-lo e exija sempre uma cópia para ficar com você.

DOCUMENTOS

Sempre tenha em mãos comprovantes e documentos que comprovem o serviço prestado.Em caso de calote ou outras dúvidas, recorra ao seu sindicato.