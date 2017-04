A Scania participa da feira internacional de Defesa de e Segurança da América Latina, a LAAD Defence & Security 2017, com o caminhão P360 6×6. O modelo é projetado para atuar no apoio logístico de tropas em ambientes adversos e severos. O veículo é ideal para o transporte de soldados e contêineres de até 20 pés, além do deslocamento de equipamentos e componentes das Forças Armadas.

A fabricante informa que o caminhão está preparado para todas as situações em ambientes hostis, com tomada de ar alta (ideal para ambientes com muita poeira), ângulo de ataque de 30° e transposição de rampa de 60%, equivalente a um ângulo de 31°. Sua estrutura também conta com sistema de tração mais robusto, luzes de blecaute e elevação de componentes como barra de direção, que evita danos drásticos em estradas irregulares.

“O Scania 6×6 passou por diversos testes em condições extremas e ambientes comuns para esse tipo de caminhão. Com configurações específicas para o uso militar e importantes elementos dos modelos off-road, conseguimos atender às normativas do Exército brasileiro”, conta o coordenador de assuntos governamentais da Scania no Brasil, Jeferson Peres.

A montadora apresentará o P360 6×6 no pavilhão destinado ao Exército e também estará presente no espaço da Embaixada da Suécia, no pavilhão da Aeronáutica.

O evento será realizado entre os dias 4 e 7 de abril, no Rio de Janeiro. São esperados 37 mil visitantes e 195 delegações oficiais.