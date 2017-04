1 FORD F600



O F-600 foi o primeiro caminhão da Ford montado no Brasil, com 40% de índice de nacionalização, em. Equipado com motor V8 de 4,5 litros a gasolina e 161cv de potência, o F-600 para 6,5 toneladas de PBT era o pontapé inicial para a produção de um caminhão da marca que exerceu papel pioneiro no desenvolvimento da indústria brasileira.