7 VW Constellation 24.280 (Trans Santa Luzia)

Aposta do empresário e proprietário da Trans Santa Luzia, Edison Cicero da Silva, o caminhão Constellation 24.280, adquirido no ano de 2012, ultrapassou a marca de 1 milhão de quilômetros rodados.

O modelo recebe motor MAN D08, que não teve de recorrer a qualquer tipo de intervenção para alcançar a marca, como retífica, por exemplo.

Zeloso com a frota, Edison segue à risca o manual do proprietário, e todas as revisões são feitas na rede de concessionárias. “Minha frota roda em média 28 mil quilômetros por mês, partindo carregada de São Paulo para toda a região Nordeste. Levo carga seca, desde cosméticos até peças para máquinas e tratores, e preciso de caminhões de confiança e com a praticidade de não depender de Arla”, destaca.