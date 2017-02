1. Evite distrações

Sabemos que o que é distração para uma pessoa, não é para outra. O importante é que o motorista tenha autoconhecimento e saber o que pode desviar seu foco de atenção. Exemplos (alguns são passíveis de multas): utilizar/falar ao celular, trocar estações ou passar músicas no rádio, se alimentar ou beber enquanto dirige, fumar, procurar objetos dentro do carro ou que caiu debaixo do banco, desviar o olhar da estrada para outros pontos, etc.