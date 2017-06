Com uma história rica e repleta de altos e baixos (como toda empresa), a Scania possui um patrimônio notável de veículos em seu portfólio, que fizeram história ao ajudar na evolução da fabricante como marca e no quesito produto.

Celebrando seu quarto título Truck oh the Year (caminhão do ano, em português), com a recém-lançada Série S, a fabricante divulgou em seu site uma linha do tempo com os caminhões que a ajudaram, ao longo das décadas, a torná-la uma das mais admiradas. Confira abaixo:

SCANIA-VABIS 76 SERIES

Trabalhado de forma conjunta, a gestão da Série 76, produzida a partir de 1963, introduziu métodos construtivos como a modularidade, com o mote: “produzir o que os clientes precisam, não o que eles querem”. Foi nessa época que a marca despertou para a importância do feedback de seus clientes.

Durante a década de 1980, diversos componentes e sistemas empregados na Série 76 foram incorporados às linhas P, G, T e R, tornando-os produtos globais e contribuindo para a expansão da marca no mercado externo.

1968-1969: 110 / 140 SERIES

Ainda na década de 1980, sob tutela de Leif Östling, a Scania passou a rever seu processo de fabricação por completo, quando foram introduzidos os princípios de liderança e força de trabalho especializada: com os motes: “Consumir primeiro. Respeito pelo individual e qualidade”.

Neste período, outro ideal passou a gerir os negócios da empresa: “eliminando desperdícios”, que poderiam ser de tempo, material, armazanamento ou poluição ambiental. A filosofia resultou na melhoria contante dos processos de trabalho e produção.

1980: G, P, T e R

A filosofia da marca foi incorporada também em sua rede de concessionárias, e foi fundamental para atravessar a crise financeira mundial entre 2008 e 2009, segundo a Scania.

A marca afirma também que seus motores sempre caminharam na vanguarda da tecnologia, acompanhando seus pares produzidos em outros mercados tradicionais, como a Alemanha. Com contatos na alemã Magirus, em 1936, por exemplo, a marca diz ter desenvolvido motores mais leves que a concorrência. E a tecnologia de injeção direta, produzida em 1949, em parceria com a inglesa Leyland, era superior desde o início.

Convencida de que o futuro a potência daria o tom das vendas, a fabricante desenvolveu o motor V8, em 1969, como o empregado na linha 142 H.

1995: 4 SERIES

Em parceria com a norte-americana Cummins, a partir do início da década de 1990, a Scania se aprimorou nos quesitos controle de emissões e combustíveis alternativos, que deram origem às tecnologias empregadas em seus motores da década de 2000; inclusive na linha Euro 6.

2004: R SERIES

Em termos de inovação tecnológica, a série R foi a que mudou de forma mais radical, com patentes e inovações nas áreas de caminhões conectados, gestão de frotas e serviços associados.

Como afirma, a Scania sempre se orgulhou do design de seus veículos, que começaram a ter um certo padrão após a segunda grande guerra. O designer sueco Björn Karlström conduziu os desenhos da série 75, entre 1958 e 1980. As linhas das séries LB 80 / 110 são obras do britânico Lionel Sherrow, em 1968. A partir daí, o design passou também pelas mãos do italiano Giorgio Giugiaro, até se tornar-se como o vemos hoje.

2013: O STREAMLINE

Desenvolvido em seus próprios estúdios de design, o Streamline foi cuidadosamente projetado para manter as linhas características da marca, bem como para manter o orgulho dos “Scaneiros” (fãs incondicionáis da marca) em alta. A linha também conta o modelo R 730, o mais potente da marca do Grifo.

2016: A NOVA GERAÇÃO

Recém-lancada, a nova geração de caminhões Scania já desperta a atenção do mercado, ao apresentar, dentre outras soluções, tecnologias inéditas em uma caminhão, como a do air bag. Leia tudo sobre a nova geração de caminhões Scania na edição 157 da revista TRANSPORTE MUNDIAL.