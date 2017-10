Estudo realizado pelas unidades fixas do Programa Estrada para a Saúde do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrada pela CCR AutoBAn, e no Sistema Castello-Raposo, no trecho da CCR ViaOeste, apontou que 79% dos caminhoneiros avaliados em teste de Índice de Massa Corpórea (IMC), estão acima do padrão de saúde definido como ideal pela OMS – Organização Mundial de Saúde. Dos 4.063 motoristas avaliados entre janeiro e junho de 2017, 3.209 estavam acima do peso.

Nos próximos dias 10 e 11 de outubro, das 10h às 17h, o programa Caminhão 100%, programa do GMA – Grupo de Manutenção Automotiva, realiza, em parceria com o Programa Estrada para a, ação especial no Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, e aproveita para citar os problemas causados pelo excesso de peso no transporte rodoviário.

No dia, os motoristas que passarem pelo Programa Estrada para a Saúde serão alertados sobre os problemas relacionados à obesidade, além de realizarem testes relacionados à saúde dos caminhoneiros. Na ocasião também, os técnicos do Caminhão 100% irão alertar os motoristas sobre os problemas relacionados ao excesso de peso nos caminhões. Os cuidados com os pneus, será um deles.

Avaliações gratuitas em diversos componentes da parte mecânica e de segurança dos veículos e relatório com o resultado dos itens checados, apontando o estado de cada componente, também estarão disponíveis no dia.