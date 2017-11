No próximo dia 25 de novembro, será realizada o 7º Rodeio de Caminhões, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. A competição, promovida pela Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil, tem como objetivo estimular e valorizar a segurança viária entre os motoristas de caminhões-tanque. O evento tem apoio do Clube Irmão Caminhoneiro Shell.

Nesta etapa, 50 motoristas irão participar de cinco testes de precisão das manobras, que devem ser realizados em no máximo 7 minutos: curva com cones, estacionamento de ré, estacionamento paralelo ao meio-fio em 90 graus, condução em linha reta com pinos e linha de parada (simulação de julgar a posição do para-choque dianteiro).

Para participar, o motorista – além de realizar provas teóricas sobre atividades cotidianas antes da competição – precisa pertencer a uma transportadora que tenha atingido todos os indicadores de performance de segurança no período, como zero acidente com pessoas e zero derrame. Os profissionais também devem ter um histórico de zero violação – não apresentar picos de velocidade e cumprir as regras de jornada de trabalho rigorosamente.

Com uma frota de mais de 3 mil caminhões guiados por cerca de 3,5 mil motoristas que prestam serviços de transporte de combustíveis em todo o país, a companhia desenvolveu a iniciativa para promover o ambiente de “Zero Acidente”, por meio da valorização dos profissionais com destacada performance em segurança.

A campanha conta com uma série de ações motivacionais, como workshops e treinamentos nas filiais das transportadoras, com o objetivo de atingir a excelência operacional e zerar o número de acidentes.

“Desta forma, buscamos a valorização da segurança viária e da saúde dos motoristas parceiros. Ou seja, o respeito à vida, que é um dos pilares da companhia”, comenta o gerente de Operações de Transporte da Raízen, Eduardo Lucena.

Depois de Canoas, serão realizadas etapas em Itu (SP), Paulínia (SP) e Fortaleza (CE). Os 50 melhores pontuados no ranking geral participarão da final, em um resort no Nordeste, onde terão a companhia e a torcida de suas famílias. O vencedor receberá um carro 0km, o vice uma moto, e o terceiro colocado uma TV com home theater. Nas etapas regionais, os prêmios são, respectivamente do primeiro ao terceiro lugares, uma TV Led 43’’, um tablet e um notebook.