Dirigir é uma ação executada naturalmente pelos carreteiros profissionais que por cruzarem o Brasil de ponta-a-ponta permanecem mais tempo na estrada do que em suas casas. Porém, mesmo com toda experiência de volante, existem aqueles que dão pouca atenção à maneira correta de sentar, de conduzir o veículo e, consequentemente, não percebem o quanto esta atitude pode comprometer a saúde. Uma das vantagens em adotar a posição correta ao enfrentar uma rodovia é evitar o desgaste físico e situações de perigo e também aumentar a segurança no trânsito.

Veja algumas dicas recomendadas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran- contidas em sua apostila de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros publicada para orientar condutores de veículos automotores:

Segurar o volante com as duas mãos, na posição dos ponteiros do relógio marcando 9 horas e 15 minutos, para que seja possível enxergar o painel e acessar os comandos do veículo

O cinto de segurança deve se ajustar firmemente e passar sobre o peito, nunca sobre o pescoço.

O motorista deve se posicionar de modo que veja bem as informações do painel, através do qual pode verificar sempre o funcionamento de itens importantes.

Dirigir com os braços e pernas ligeiramente dobrados, para diminuir as chances de lesões;

Apoiar bem o corpo no assento e no encosto do banco o mais próximo possível de um ângulo de 90 graus;

Ajustar o encosto de cabeça de acordo com a altura do ocupante, de preferência na altura dos olhos;

Manter os calcanhares apoiados no assoalho do veículo

Evitar apoiar os pés nos pedais quando não os estiver usando e use calçados bem fixos aos pés, para que os pedais sejam acionados rapidamente e com segurança.