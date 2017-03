Pesquisa realizada pela Academia Brasileira de Neurologia apontou que quase 90% dos motoristas já sentiu sono ao volante. O mesmo levantamento também mostrou que 86,6% dos entrevistados já sentiram sono ao dirigir em estradas e 40% deles já chegaram a andar em ziguezague na pista devido à sonolência. Parte destes motoristas, 23,4%, saiu da pista sem notar a ação.

Para conscientizar os condutores sobre os perigos de dirigir cansado, a ARTESP lançou, a campanha “Não dê carona ao sono”. A iniciativa tem o foco na redução de acidentes relacionados aos distúrbios do sono e conta com o apoio e participação da CART – Concessionária Auto Raposo Tavares.

Nos dias 30 e 31 de março serão distribuídos em todas as praças de pedágio materiais informativos sobre a campanha, com orientações e recomendações sobre não dirigir cansado ou com sono.

No dia 30 de março também acontecerá o evento Saúde & Cidadania da CART, onde serão entregues materiais educativos da campanha “Não dê carona ao sono” e serão realizados testes de pressão arterial e glicemia. As ações são gratuitas e acontecem simultaneamente nos SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) 4 e 10, em Salto Grande e Álvares Machado, das 9h às 17h.

Além da campanha, a ARTESP e as concessionárias irão apoiar outro levantamento da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) entre motoristas profissionais, principalmente carreteiros. A pesquisa irá traçar o perfil dos hábitos de descanso e da qualidade do sono dos motoristas. O resultado ajudará nas ações educativas e campanhas de conscientização para os perigos de dirigir com cansaço e sonolência.

A pesquisa com os motoristas profissionais será feita em pontos de descanso, onde eles receberão orientações sobre os riscos de dirigir com sono, além de passarem por avaliação de pressão arterial, circunferência abdominal e cervical, assim como de outros fatores de risco para problemas como apneia obstrutiva do sono.

O site oficial da campanha é www.naodecaronaaosono.com.br onde estão disponibilizadas diversas informações e estatísticas sobre o assunto.