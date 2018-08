O modelo Hyundai HR conquistou pelo segundo ano consecutivo a certificação Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais no segmento de Camionetas de Carga. O reconhecimento indica que o modelo apresenta a menor depreciação de preços em sua faixa de mercado no período de três anos após a compra do veículo 0 km.

Este é o terceiro reconhecimento que o Hyundai HR recebe neste ano. O primeiro foi o Prêmio Lótus, promovido pela revista Frota&Cia, que destaca anualmente as marcas e os veículos de carga mais vendidos do País. O modelo HR conquistou, pelo 11º ano consecutivo, a primeira colocação deste prêmio, na categoria “Camioneta de Carga do Ano”.

Segundo Jack Nunes, Diretor Executivo Comercial da CAOA, “a certificação Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais é uma importante referência para os clientes na hora da compra de um modelo comercial, seja ele novo ou seminovo. Pois ela é o resultado de uma avaliação racional, baseada em um amplo estudo que indica quais são os veículos que apresentam os menores índices de depreciação, quesito que está diretamente ligado à relação custo/benefício, ponto de grande importância para frotistas e autônomos no momento da aquisição de um veículo”.

A certificação é realizada desde 2014 e o modelo Hyundai HR conquistou por três vezes a primeira colocação na categoria Camionetas de Carga. A edição deste ano foi resultado de um estudo baseado em pesquisas da Molicar, com iniciativa da Agência AutoInforme, em parceria com a Editora Frota e Textofinal.

Este ano a camioneta Hyundai HR completou 11 anos de produção nacional, na fábrica da CAOA, em Anápolis/GO. O veículo se caracteriza pela capacidade de carga da sua categoria, 1.800 kg e tem permissão para trafegar nos grandes centros urbanos, aonde normalmente é restrito ao tráfego de caminhões.