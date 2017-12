O ano de 2017 foi positivo para a Volkswagen Caminhões e Ônibus no segmento da construção civil. Isso porque os seus caminhões para a aplicação betoneira representaram mais de 60% de participação de mercado nos últimos 3 anos.

A Rota Constructor é a mais recente novidade da fabricante para o setor. Profissionais da marca visitaram diferentes concessionários e clientes para um test drive exclusivo, com um pacote atrativo para a aquisição de novos caminhões.

O carro-chefe da iniciativa, realizada em parceria com a Allison, é o modelo Constellation 26.280 Constructor com transmissão automática da parceira Allison.

No entanto, todos os caminhões vocacionais da Volkswagen estão envolvidos no projeto, com condições comerciais ainda mais competitivas.

Em mais de dez eventos, ao todo, a caravana já passou por seis cidades do Estado de São Paulo: além da capital, Araraquara, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto e Sorocaba, todas com atuação relevante no setor. A proposta agora é expandir para outros estados.

“O Rota Constructor é mais um ferramenta que criamos para nos aproximar do setor e levar as melhores soluções de negócio até os clientes. Temos um portfólio robusto e uma oferta diferenciada, que inclui até parceria com implementadores para um regime especial de vendas”, explica Vinicius Arantes, engenheiro de Marketing do Produto da MAN Latin America.

Preparados para betoneiras, os caminhões Constellation 26.280 e 31.280 são configurados para entregar o melhor desempenho à operação, com Tomada de Força Traseira no Motor (Repto), Escape Vertical, Suspensão Reforçada, Pneus de uso Misto, dentre outros importantes itens. As mais recentes novidades no portfólio são o Constellation 32.360 e o 24.260 Constructor Basculante.

Há também modelos para as atividades de apoio: o Constellation 15.190 é ideal para autobomba e o Constellation 31.330 atua como bomba-lança em construções de grande porte.

As opções também contemplam cavalos-mecânicos para demandas de cargas maiores. O Constellation 25.420, atrelado a uma carreta de três eixos, transporta areia para essas concreteiras. Já o MAN TGX 29.480 se acopla a um rodotrem para carregar silos de cimento.

A flexibilidade da montadora é um dos grandes atrativos para os clientes, com veículos desde trações 4×2 a 8×4, podendo chegar inclusive ao 10×4 como bomba-lança de concreto. Entre as unidades já comercializadas nessa configuração, está um Constellation 31.390 operando em grandes obras do Sudeste e do Nordeste, com 58 metros de alcance.

Pacote Robust reforça oferta

A família vocacional Constructor também vai estar disponível à venda a partir de janeiro com o pacote Robust, que dá nova cara aos modelos Constellation e amplia sua vocação para o trabalho pesado.

Com o melhor custo de aquisição traz a robustez necessária para quem precisa de um caminhão com durabilidade e baixo custo de investimento.

Graças ao novo design do parachoque, curto e metálico, os modelos Robust terão maior ângulo de entrada, o que amplia sua vocação para encarar os mais difíceis terrenos.