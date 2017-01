A Mercedes-Benz do Brasil comercializou 6.382 caminhões e 6.527 ônibus para o mercado externo em 2016. O destaque ficou com os caminhões Accelo, os mais vendidos pela empresa no ano passado.

O presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina, Philipp Schiemer, explica que em 2016, a empresa exportou mais de 2.000 caminhões Accelo para países da América Latina e overseas, com destaque para Oriente Médio e Norte da África.

“A Argentina foi a maior compradora desses veículos, com 1.758 unidades adquiridas somente no ano passado. Peru e Chile também foram destinos importantes para concretizar essas vendas, assim como Arábia Saudita, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, e Egito, no Norte da África, destacou. ”

Familia Accelo

É oferecida ao mercado nas versões Accelo 815 para 8.300 kg de PBT e Accelo 1016 para 9.600 kg de PBT, ambos do segmento de leves. Já o Accelo 1316 6×2, para 13.000 kg de PBT, está inserido no segmento de médios.

De acordo com Philipp Schiemer, a linha Accelo complementa o portfólio da Daimler Trucks para o atendimento a alguns países fora da Europa. “Consagrado no Brasil, o Accelo já atende com êxito a diversos mercados na América do Sul. Em 2016, começou a chegar com mais ênfase também a outras regiões, como o Oriente Médio e o Norte da África. Ou seja, um produto desenvolvido por nosso time da Mercedes-Benz do Brasil está ganhando outros mercados como solução global da Daimer Trucks”, diz.

O Accelo é uma solução para distribuição urbana oferece potência de 156 cv do motor OM 924 LA, o mesmo utilizado em caminhões Atego de 17 toneladas.

No Brasil a linha Accelo também obteve destaque

A família de caminhões Accelo foi a mais vendida pela Mercedes-Benz no Brasil. Considerando os modelos leves 815, 1016 e o médio 1316, foram emplacadas 4.480 unidades em 2016, chegando-se a um volume superior a 55.300 unidades desde 2003, quando o Accelo foi lançado no País.

“O novo Accelo 1316 6×2 obteve um êxito significativo no País, contribuindo para o ótimo desempenho da marca no segmento de caminhões médios”, afirma Philipp Schiemer. “Saltamos de 22,5% no acumulado de janeiro a dezembro de 2015 para 33,1% no mesmo período de 2016, com um volume de 1.057 unidades emplacadas”.