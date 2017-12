A Mercedes-Benz está comemorando os bons resultados do caminhão Actros 2651 6×4 no Mato Grosso. Até novembro foram emplacadas 129 unidades do modelo, colocando-o como o caminhão extrapesado rodoviário mais vendido no Estado.

Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil , explica que a empresa triplicou as vendas do Actros em relação ao mesmo período do ano passado e praticamente dobrou as vendas de extrapesados para o Mato Grosso, com 192 unidades emplacadas até novembro.

De acordo com o executivo, o aumento de vendas do Actros no Estado deve-se principalmente à renovação de frota das empresas de transporte que atuam no agronegócio.

“O Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de soja e milho, que, juntos, respondem por 90% da produção brasileira de grãos. Isso demanda muito extrapesado graneleiro, o que nos leva a projetar um crescimento de 20% nas vendas naquela região em 2018, porque as renovações deverão ter prosseguimento. Nos últimos meses, por exemplo, entregamos mais de 70 caminhões extrapesados para nossos clientes Botuverá, Lontano e Transoeste” afirma Leoncini.

As vendas de caminhões extrapesados cresceram aproximadamente 61% no Mato Grosso em 2017. Até novembro, foram emplacadas 839 unidades, frente a 521 unidades do ano passado. O Estado responde hoje por 4,5% dos emplacamentos de caminhões extrapesados no País, índice que era de 3,3% em 2016.