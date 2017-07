As primeiras unidades nacionais saíram da linha de montagem em 2012. As versões 2546 e 2646 foram adequadas às condições brasileiras, contando com cerca de 50% de financiamento via Finame. Após investimentos adicionais em desenvolvimento de fornecedores, testes de engenharia em bancada e de rodagem, diversos novos itens foram nacionalizados como os eixos dianteiros e traseiros, quadro, bancos, motor, sistema elétrico, freios, rodas e pneus e direção, entre outros.

E em 2015, a Mercedes-Benz do Brasil apresentou ao mercado o novo Actros atendendo 100% aos requerimentos do Finame. E a gama rodoviária passou a ser composta pelas versões 2651 6×4 de 510 cv, o de maior potência da família, que se juntou aos modelos 2546 e 2646, ambas de 460 cv.

A motorização da linha Actros também é feita no Brasil. São motores de 13 litros e 6 cilindros em linha, da série OM 460, que fazem parte do processo de nacionalização. Segundo a engenharia da Mercedes-Benz do Brasil, esses motores de 13 litros em linha chegam a ser até 5% mais econômicos, se comparados aos antecessores V6.

Outro destaque da linha Actros é que o motor está combinado à caixa de câmbio PowerShift, automatizada, de 12 marchas, sem pedal de embreagem. Oferecida de série, essa transmissão possui sensor de inclinação que ajuda nas trocas mais rápidas, com intuito de melhorar o desempenho do veículo poupando combustível.

Essa caixa de câmbio conta também com os modos de condução Power (que oferece mais torque ao veículo em situações de ultrapassagens, por exemplo) EcoRoll (que aproveita a inércia quando possível e coloca a transmissão em neutro de forma segura e controlada) e Manobra (limita o giro do motor a até 1.000 rpm).

O Actros conta ainda com freio-motor Top Brake e retarder acoplado à caixa de mudanças. Juntos, resultam num poder de frenagem de 1.200 cv. Cabe lembrar que o piloto automático com limitador de velocidade trabalha em conjunto com todo o sistema de frenagem do veículo.

Também vale destacar que a linha Actros produzida em Juiz de Fora não tem eixo redutor nos cubos e conta com freio a tambor de série. Mas opcionalmente, dependendo da operação, qualquer versão pode ser disponibilizada com freio a disco e nas versões 2646 ou 2651 (6×4) podem ser programadas com o eixo com redutor nos cubos.

Além dos atributos técnicos, a família Actros traz um alto padrão de conforto. A cabine foi totalmente reformulada e está mais moderna se comparada à primeira edição da família. A grade do motor está maior e mais alta e com nova alça de apoio, sem perder a identidade que é a estrela destacada e iluminada.

O para-choque foi substituído e o para-sol está mais integrado à cabine. O conjunto ótico é produzido em policarbonato, material mais resistente às condições adversas das estradas, tais como poeira, pedra etc. Faz parte desse conjunto ainda o DRL (Day Running Light) farol de rodagem diurna que atende a atual legislação.

O ambiente interno recebeu um novo climatizador, menor e de melhor distribuição de ar, e um ar-condicionado de série. O volante é multifuncional e os bancos receberam novo desenho, mais esportivo e envolvente ao corpo. Possui 12 regulagens e opções de acabamento em tecido ou vinil. A espuma da cama ganhou 10mm na espessura e ficou mais resistente a deformidades. Outra novidade é o tacógrafo digital, também de série.