Apesar das inúmeras negociações, os motoristas de caminhão ainda seguem em protesto em pelo menos 18 Estados do País (AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PR, RN, RS, SC, SE, SP e TO) e Distrito Federal.

Os motoristas negociam pautas mais sólidas e realmente eficaz para melhorar as condições de trabalho. A redução do diesel por exemplo, não dever ter prazo de validade e o desconto deve de 0,46 centavos deve ser sobre o valor do diesel antes de inciar a paralisação. Outro ponto é a tabela de frete que deve ser bem organizada para que todos os caminhões sejam contemplados.

Pontos com manifestantes estacionados às margens da via Dutra

TRECHO SÃO PAULO

Cidade – Santa Isabel

Km 186 – Manifestantes ocupando o trevo de acesso à cidade e no canteiro lateral;

Não há interrupção de faixas na rodovia.

Tráfego Livre

Cidade – Jacareí

Km 166 sentido RJ

Manifestantes ocupam pátio do posto de serviço.

Não há interrupção de faixas na rodovia;

Tráfego Livre

Cidade – Jacareí

Km 162 sentido RJ e sentido SP

Manifestantes ocupam trevo e retorno da rodovia;

Não há interrupção de faixas na rodovia;

Tráfego Livre

Cidade – Jacareí

Km 159 sentido RJ

Manifestantes ocupam um posto de serviço ;

Não há interrupção de faixas na rodovia;

Tráfego Livre

Cidade – Jacareí

Km 159 sentido SP

Manifestantes ocupam via local fora da rodovia;

Não há interrupção de faixas na Dutra;

Tráfego Livre

Cidade – Jacareí

Km 158 sentido RJ

Manifestantes ocupam canteiro central do trevo da cidade;

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Tráfego Livre

Cidade – São José dos Campos

Km 154 sentido RJ

Manifestantes em via local e canteiro lateral fora da rodovia;

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Tráfego livre

Cidade – Caçapava

Km 130,6 sentido SP

Manifestantes ocupam um posto de serviço.

Sem interdição da via Dutra;

Tráfego livre

Cidade – Pindamonhangaba

Km 92 sentido SP

Manifestantes ocupam o canteiro lateral da rodovia.

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Tráfego Livre

* Cidade – Pindamonhangaba

Km 92 sentido Rio*

Manifestantes ocupam o canteiro lateral da rodovia.

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Tráfego Livre

Cidade – Lorena

Km 52 sentido SP

Manifestantes ocupam canteiro lateral da rodovia e pátio do posto de serviço

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Não há lentidão

TRECHO RIO DE JANEIRO

Cidade – Barra Mansa

Km 276 sentido RJ – Manifestantes em pátio do posto de serviço;

Km 276 sentido SP – Manifestantes em canteiro lateral

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Não há lentidão

Cidade – Barra Mansa

Km 269 sentido SP – Manifestantes ocupam o pátio do posto de serviço.

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Não há lentidão

Cidade – Barra Mansa

Km 269 sentido RJ

Manifestantes ocupam refúgio de acesso à cidade.

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Não há lentidão

Cidade – Barra Mansa

Km 267,4 sentido SP

Manifestantes ocupam canteiro lateral da rodovia;

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Não há lentidão

Cidade – Piraí

Km 237 sentido SP

Manifestantes ocupam pátio do posto de serviço.

Não há interrupção de faixas na Dutra;

Não há lentidão

Cidade: Seropédica

KM 204 sentido SP

Manifestantes ocupam pátio de posto de serviço.

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Não há lentidão

Cidade: Seropédica

KM 204 sentido RJ

Manifestantes ocupam o canteiro lateral e pista paralela local.

Não há interrupção de faixas de tráfego na Dutra;

Não há lentidão