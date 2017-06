Durante a Campanha Bate Coração, realizada pela Renovias entre os dias 22 e 26 de maio, foram atendidos 322 motoristas. Foram oferecidos aos motoristas teste de glicemia, aferição de pressão arterial, eletrocardiograma e consulta com médico. Também foi distribuída cartilha com orientações sobre segurança no trânsito e qualidade de vida.

Do total de profissionais atendidos, a equipe de Atendimento Pré-hospitalar (APH) da Renovias constatou que 75% dos caminhoneiros têm alimentação irregular e 44% estão fora do peso normal, sendo 41% com quadro de obesidade mórbida.

“Constatamos com essa pesquisa um sério comprometimento na qualidade de vida dos caminhoneiros”, enfatiza o coordenador da campanha, médico Eli Paulo Colombo Filho.

Dos caminhoneiros pesquisados, 56% deles não têm como hábito a prática de atividades físicas, 58% ingerem bebida alcoólica regularmente, 16% são fumantes, 17% dormem menos de oito horas diárias e 28% usam algum tipo de medicamento.

A aferição de pressão arterial sugeriu atenção em 25% dos motoristas de caminhão e 5% deles apresentaram teste de glicemia alterado, o que pode indicar risco de diabetes. O exame de eletrocardiograma indicou alteração em 1% dos motoristas.