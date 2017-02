A Allison Transmission apresentou o Iveco Eurocargo 120EL21 P, menor caminhão movido a gás natural da França para a coleta de lixo, durante a realização da Pollutec, no Lyon Eurexpo.

O caminhão Eurocargo vem equipado com um motor Euro 6 a gás natural comprimido (GNC) com 204 cv e traz uma transmissão Allison 2500 totalmente automática com a tecnologia FuelSense. Uma carroceria Farid PN10 Mini Compactor optimizada para a recolha de resíduos orgânicos e um tanque de GNC de 480 litros/80 kg foram integrados ao veículo. O veículo é ideal para operações ambientalmente amigáveis em áreas urbanas congestionadas e nas ruas estreitas do centro histórico da cidade.

De acordo com a Allison o conversor de torque multiplica suavemente a força do motor, proporcionando maior tração às rodas. Como consequência, os motoristas obtêm maior desempenho, aceleração mais rápida e maior flexibilidade operacional.

As automáticas Allison eliminam interrupções de potência e proporcionam maior produção, mesmo com um motor menor. Ao mesmo tempo, o FuelSense Allison — um conjunto de software e controles eletrônicos — pode melhorar a economia de combustível em até 20%.