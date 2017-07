A EMTU/SP (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) colocou em operação mais um micro-ônibus Solum, fabricado pela AMD Encarroçadora. Os ônibus irão atuar na linha especial, conhecida como Ponte Orca Zoo, que liga o Terminal Metropolitano Jabaquara ao Zoológico, e estão envelopados com adesivos de temas do parque.

Os modelos Solum contam com carroceria para 25 lugares e são equipados com ar condicionado, elevador para acesso aos portadores de necessidades especiais, cinto de segurança retrátil três pontos, amplo espaço interno, poltronas ergonômicas com apoios de cabeça, câmera e sensor de ré, iluminação interna que permite sensação aconchegante com tecnologia em LED.

Os micros utilizam os chassis Volkbsbus 9.160 OD, levam motor Cummins ISF de 3,8 litros e caixa de transmissão ZF 5S 420 de cinco marchas.

Os veículos que foi comercializado pela Apta Caminhões e Ônibus, com sede em São Bernardo do Campo e litoral.