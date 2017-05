A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) anunciou que a audiência pública para a concessão da VR-364/365, entre os Estados de Goiás e Minas Gerais está aberta até o próximo dia 21 de junho.

A concessão compreende o trecho entre o entroncamento com a BR-060, em Jataí (GO) e o entroncamento com a LMG-479, Contorno Oeste de Uberlândia (MG), com extensão total de 437 quilômetros.

O trecho de 437 quilômetros a ser concedido compreende 11 municípios de Goiás (Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Jataí, Paranaiguara e São Simão) e de Minas Gerais (Santa Vitória, Gurinhatã, Ituiutuba, Canópolis, Monte Alegre de Minas e Uberlândia). Está previsto investimento na ordem de R$ 2 bi para uma concessão de 30 anos.

A proposta é que no primeiro ano de concessão sejam executados serviços para o atingimento de padrões mínimos de segurança e conforto, sem pedágio, como reparos no pavimento e acostamento; adequação da sinalização; recuperação dos elementos de segurança; recuperação emergencial de pontes, viadutos e drenagem; implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU); limpeza da faixa de domínio; cadastro de todos os elementos da rodovia; e realização de estudos de acidentes.

Já do primeiro ano ao quinto, deverá ser feita a recuperação e melhoria da rodovia, reestabelecendo todas as suas características originais com a recuperação estrutural de todos os seus elementos, bem como obras de melhorias em intercessões, acessos, vias marginais e a construção de faixas adicionais em pontos críticos. O leilão da rodovia está previsto para o fim deste ano.

A rodovia é uma rota importante entre as regiões produtoras do Centro-Oeste brasileiro, centros consumidores do Sudeste e o Porto de Santos (SP).

Serão realizadas também sessões presenciais: no dia 22 de maio em Jataí (GO), em 24 de maio em Uberlândia (MG), e dia 26 de maio em Brasília (DF).

Fonte: ANTT