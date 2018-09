A Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, publicou hoje (05/08) no Diário Oficial da União novos valores mínimos de pagamento de frete. O reajuste varia de 1,66% a 6,24%, dependendo do tipo de carga e da distância percorrida. A média ponderada da operação ficou em 3%.

Os novos valores atendem a lei 13.703/2018 que diz que a tabela deve ser reajustada sempre que preço do óleo diesel tiver oscilação superior a 10%. Na última semana foi anunciado reajuste de 13% no preço do diesel que fará com o que o preço suba de R$ 2,0316 para R$ 2,2964. Porém o repasse vai depender de cada posto de combustível. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) destaca que os novos preços já levam em conta a subtração de R$ 0,30 por litro (patamar de subsídio estabelecido pelo governo).

Clique aqui e confira o documento da ANTT e os novos valores