Motoristas de caminhão têm à disposição uma nova ferramenta para ajudá-los na difícil tarefa de negociar de maneira correta e rentável o valor do frete. Trata-se do Cálculo de Frete Autônomo, aplicativo que permite analisar se o frete é bom ou não. O aplicativo está disponível para profissionais que trabalham por conta própria, bastando acessar o site (www.calculodofrete.com.br ) ou instalar o App em equipamentos móveis, disponíveis para a plataforma Android ou via Mobile para os demais smartphones.

Para realizar o cálculo, o motorista deve informar as condições da viagem, tipo de veículo, tempo de viagem, quilômetros rodados e quanto pretende ganhar com o trabalho. O sistema mostra o valor por viagem, por tonelada e por quilômetro. Existe também a opção de informar o valor do frete, e o sistema calcula o custo e verifica se o que está sendo ofertado compensa.

De acordo com o diretor executivo do Cálculo de Frete Autônomo, o engenheiro João Roberto Valdivia, qualquer frete que esteja disponível no Brasil é passível de consulta e avaliação. “O serviço deve refletir diretamente no bolso do caminhoneiro e na qualidade dos serviços do setor de transporte rodoviário. Esse é o objetivo desta ferramenta, um sistema inteligente via internet que leva em consideração todos os custos envolvidos no serviço de transporte de carga, revelando antes da sua execução o valor correto a ser cobrado ou a ser recebido, para que a atividade seja realmente um bom negócio”, destaca.

Para o engenheiro, a ferramenta não é útil só em situações difíceis, como o País está passando, pois, a certeza de estar sendo remunerado de forma justa/lucrativa é importante para qualquer empreendedor – como é o profissional autônomo. “A administração do negócio é mais tranquila, evita-se o desgaste do caminhão, da saúde do proprietário e acidentes em função de manutenção malfeita ou excesso de trabalho. A partir do momento que eles começarem a calcular o seu frete e tiverem consciência do quanto têm que receber para sobreviver, a exigência de fretes melhores será consequência”, destaca. O APP Cálculo de Frete Autônomo é resultado de uma parceria entre a RLV Soluções Empresariais e a C2 Comunicação e é totalmente gratuito.

Como funciona

Para um melhor resultado, o sistema oferece ao caminhoneiro autônomo duas modalidades de cálculo:

O primeiro é o Cálculo de Frete Autônomo, quando o motorista deseja saber quanto cobrar do seu cliente. O outro é a Avaliação de Frete Autônomo, quando o transportador tem o frete e deseja saber se o valor oferecido é bom mesmo. Nos dois casos, o carreteiro escolhe o modelo do seu caminhão, o tempo de viagem, a distância a ser percorrida e mais algumas variáveis relacionadas ao custo.

O profissional pode acessar um cálculo mais detalhado, disponível nas duas modalidades acima, esta opção permite que os dois principais custos de transporte, o combustível e o custo com mão de obra (motorista e ajudante), sejam lançados aproximando o resultado mais próximo da realidade do usuário. O sistema apresenta o frete por tonelada, por viagem e por quilômetro, além de um demonstrativo com os custos envolvidos na operação de transporte calculada.

Cálculo de Frete Autônomo: quando o caminhoneiro deseja saber quanto cobrar do seu cliente.