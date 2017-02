A eBox Digital acaba de lançar a plataforma “eBox Mobile” , que automatiza a comprovação de entrega de mercadorias. O aplicativo oferece várias informações em tempo real, elimina qualquer possibilidade de fraudes na entrega dos produtos e ainda antecipa receitas das operações de transportes. De acordo com a empresa, a ferramenta chega a gerar economia de até 50% para o setor, considerando aspectos como redução de papéis, agilidade operacional e assertividade na entrega de produtos. Além disto, as notas de gastos diários dos motoristas podem ser disponibilizadas para a transportadora no ato do consumo, já que a ferramenta tem recurso para digitalizar e enviar automaticamente o comprovante para o setor financeiro. Com o aplicativo, as transportadoras ainda acompanham as entregas em tempo real podendo antecipar o faturamento de seus fretes.

Segundo o diretor comercial da eBox Digital Marcelo Araújo, o benefício mais procurado pelo setor é a possibilidade da antecipação de receita. “ Como é um setor que recebe pelo volume de entregas, o controle feito de forma automatizada permite que as notas, faturadas em tempo real, renda agilidade e assertividade em toda a operação. Com isto, as transportadoras conseguem alinhar números de entrega e gastos diários, o que possibilita a antecipação de receita das operações”, reforça Araújo.

O canhoto eletrônico tem legitimidade jurídica diante de qualquer situação judicial devido às funções integradas programadas no aplicativo. A ferramenta traz as funções de: Assinatura com certificação Digital, que pode ser feita pelo tablet ou smarthphone; Função Selfie de Segurança para inserir a imagem e/ou documento de quem está recebendo o produto; Tecnologia de Geolocalização que certifica que a pessoa está realmente no local informado e Carimbo de Tempo, que serve como evidência de que uma operação foi criada no horário e data informados. Ainda segundo o diretor, os indicadores integrados da ferramenta excluem qualquer hipótese de fraude nas entregas, o que garante a segurança na operação e amparo jurídico em possíveis conflitos. “É uma inovação para o setor de transportes que deve revolucionar o processo arcaico da utilização de canhotos físicos e se diferencia de qualquer outro aplicativo pelo amparo jurídico e a possibilidade de antecipar receitas”, conclui Araújo.