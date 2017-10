O Grupo Shoptrans acaba de anunciar aplicativo que promete facilitar as negociações no setor de implementos rodoviários. Trata-se da Tabela Shoptrans, ferramenta que permite avaliar os preços médios dos equipamentos seminovos e usados. O objetivo é atender as necessidades dos frotistas, revendedores, administradoras de consórcios, bancos, financeiras, transportadores autônomos e seguradoras, entre outros, que necessitam ganhar agilidade na avaliação de equipamentos no mercado.

O aplicativo já está disponível gratuitamente para dowload na Play Store e também na versão web, que pode ser acessada de qualquer navegador através do endereço www.tabelashoptrans.com.br . A empresa afirma que a versão para IOS será lançada em breve.

Segundo Docelino Santos, CEO do Grupo Shoptrans e idealizador do App, a tecnologia oferece ao usuário aliação de qualquer marca de mercado, auxiliando quem deseja negociar implementos rodoviários usados e seminovos. “Utilizamos tecnologias avançadas de pesquisas para apresentar valores de referências de mercado. É uma ferramenta que pode servir de base de cálculo, inclusive, para pagamentos de indenizações de seguro, uma vez, que o mercado não dispõe de informações atualizadas do valor de equipamentos usados, a exemplo da tabela da FIPE para veículos”, explica.

O principal foco da empresa é apoiar a compra e venda de implementos rodoviários seminovos e usados no Brasil. “Nos últimos sete anos, o volume de equipamentos emplacados girou em torno de 30 mil/mês, equivalente a 360 mil/ano. No primeiro ano, o nosso aplicativo pode auxiliar 50% dessas negociações, ou seja, 180 mil negócios/ano. A longo prazo, o App pode servir como base de negociação para 90% do volume de implementos seminovos e usados negociados no País, ou seja, cerca de 320 mil equipamentos”, calcula o executivo.

Como funciona a ferramenta:

O APP TABELA SHOPTRANS é atualizado mensalmente e cada pesquisa pode ser refinada, de acordo com o modelo selecionado em questão. Para avaliar qualquer implemento rodoviário é necessário preencher os dados completos do equipamento (modelo, marca, ano, estado de conservação, entre outros). Na hora da avaliação a ferramenta contempla ainda score de pontuação que gera valores adicionados ou retirados com base nos atributos “ruim”, “bom” e “ótimo”.

A avaliação abrange vários pontos importantes do implemento como mecânica, estrutura, pintura, sistema elétrico, etc. Os três conceitos de avaliação são baseados em regras práticas sobre as condições do equipamento: “ruim” necessita de reparos para poder trabalhar, “bom” em condições de trabalho sem necessidade de manutenção imediata. Se “ótimo” o equipamento não precisa reparos nos próximos 24 meses.

“É uma avalição de referência que pode receber alteração, com mudança de conceito para determinado item, segundo a análise de qualquer uma das partes envolvidas no negócio. Um item avaliado como ruim pelo comprador pode ser reavaliado para bom se o vendedor mostrar que o equipamento está em condições de trabalho e o comprador assim passar a entender. Nesse caso, este item passa para outro status na avaliação e pode mudar para bom ou ótimo, o que agregará valor ao implemento”, exemplifica Santos.