Acaba de chegar ao mercado o aplicativo ‘Pra Caminhão’, que permite aos motoristas de caminhão encontrar empresas que estão solicitando transporte, com percurso, tipo de carga, e valor a ser pago. O objetivo é permitir ao profissional gerenciar melhor o tempo e a logística das rotas.

O Pra Caminhão consolida a busca por cargas em todos os aplicativos da internet e funciona como um motor de busca e comparador de preços e serviços de entregas em geral, ou seja, no app o usuário encontra as ofertas de trabalho que são postadas em outros diversos sites e plataformas do segmento. Os motoristas conseguem encontrar as empresas que estão solicitando transporte, com percurso, tipo de carga, e valor a ser pago.

Além da busca de carga, o aplicativo disponibiliza um cartão próprio da plataforma. Em parceria com a Qui!Card, a empresa desenvolveu uma fintech dentro do dispositivo. Com isso, o titular da conta no Pra Caminhão tem a possibilidade de solicitar esse cartão em que é possível realizar transferências para sua família, receber por trabalhos realizados, pagar contas, saque em caixas 24h, entre muitas outras funções. Com a bandeira Mastercard, o cartão é aceito tanto em território nacional, quanto internacional. Além disso, todos os integrantes da família podem ter um cartão vinculado a conta principal, em que os gastos são controlados via app.

Outro benefício da plataforma é o “Clube de descontos”, em que o usuário encontra descontos em uma rede completa de serviços gerais e exclusivos para a classe como seguros para o caminhão, automóvel, residência e também seguros de vida; consórcios para caminhão, automóvel ou moto e residência; soluções para saúde e para telefone celular. O aplicativo está disponível para Android.