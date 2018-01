A Apta Caminhões e Ônibus acaba de anunciar Plano Especial de Financiamento para venda de toda a linha de modelos Volkswagen e MAN. As condições especiais são válidas até 31 de janeiro deste.

Pelo Plano Especial de Financiamento, a operação por meio do CDC oferece taxa de 0,99% ao mês, prazo de pagamento em até 36 meses, sem valor de entrada. Para o plano de pagamento em 48 meses, a taxa é de 1,09% e em até 60 vezes, o índice é de 1,15%.

As condições são válidas para Pessoa Jurídica. A oportunidade é oferecida também para clientes Pessoa Física com taxas que variam entre 1,22% a 1,28% ao mês, com entrada mínima de 30% do valor financiado.

Pelo site da concessionária www.aptacaminhoes.com.br é possível fazer uma simulação on line para ter ideia do modelo e das condições de financiamento.