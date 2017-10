A Coopertransguaru, cooperativa de transporte alternativo de passageiros, agregou à sua frota quatro modelos Volksbus 9.160 OD com carroceria Neobus Thunder+, comercializados pela Apta Caminhões e Ônibus, concessionária MAN/VW, com unidades em São Bernardo do Campo e litoral. Os veículos serão utilizados no transporte de passageiros das linhas circulares de Guarulhos/SP.

Os micro-ônibus atendem a alta demanda para trechos urbanos e tem capacidade para até 25 lugares. Os Volksbus 9.160 OD levam motor Cummins ISF de 3,8 litros e caixa de transmissão ZF 5S 420 de cinco marchas.