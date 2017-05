A Transunião Transportes acaba de adquirir 20 ônibus, sendo 17 Volksbus 17.260 OD e três na versão 15.190 OD. Os veículos serão utilizados no transporte urbano de passageiros na zona leste de São Paulo. As unidades foram comercializados pela Apta Caminhões e Ônibus, concessionária da rede MAN/Volkswagen, com unidade em São Bernardo do Campo.

A operação foi concretizada por meio do Finame, modalidade de financiamento viabilizada pelo Banco Volkswagen, com recursos do BNDES (o banco nacional do desenvolvimento).

Os modelos possuem encarroçamento Caio Apache VIP e são indicados para operações urbanas, com grande volume de passageiros, más condições das vias e topografia acidentada.