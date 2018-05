A Apta Caminhões e Ônibus, de São Vicente, no litoral, acaba de conquistar a recertificação ISO 9001/2008. As verificações foram realizadas in loco por auditores da MAN Latin America por meio de uma lista previamente definida.

A inspeção no local é feita conforme o manual da qualidade, que passa por produtos, serviços e departamentos como veículos; vendas, produção e entrega; análise de contrato com clientes; assistência técnica; peças e acessórios e gestão de processos, entre outros.

A lista de verificação é formada por aproximadamente 130 questões/itens. A assistência técnica representa 48%; peças, 11%; vendas, 12% e as áreas administrativas (RH, SAC, Qualidade) 29% dos itens. Para a concessionária, o selo representa o nível de qualidade e garantia do atendimento ao cliente, conforme o padrão mundial estabelecido pela MAN/Volkswagen e garantido pelo IQA (Instituto de Qualidade Automotiva).

A auditoria foi realizada no primeiro semestre deste ano na unidade do litoral, que já é certificada desde 2002. A concessionária da Apta de São Bernardo, que tem o selo desde 2007, passará por auditoria no segundo semestre e será recertificada ainda este ano.