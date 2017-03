A Ford Caminhões acaba de conquistar o Prêmio Discovery de Criatividade e Inovação em Mídia, na categoria Melhor Integração em Formato Curto (2 minutos), com a série de filmes “Histórias sobre Rodas” para divulgação de lançamento da linha Cargo Torqshift.

O projeto foi desenvolvido pela agência GTB em parceria com a própria Discovery. Os filmetes apresentam histórias de vida dos caminhoneiros e sua cumplicidade com os caminhões. Traz ainda como mensagens do produto os diversos benefícios do novo Cargo 2429 Torqshift 6×2.

Assista algumas histórias:

História 1: “Economia que sobe a serra” acompanha a rotina de um pequeno empresário que leva diariamente o seu pescado de Ubatuba para São Paulo, comprovando a economia e conforto do câmbio automatizado

História 2: O filme “Superação ao volante”, narra a história real de um cliente, Sr. Valdir, que, após ser baleado na perna durante um assalto, ficou com a mobilidade comprometida e encontrou no Ford Cargo Torqshift a comodidade da transmissão automatizada para voltar à atividade

Linha Cargo Torqshift

A linha Ford Cargo Torqshift é formada por seis modelos com transmissão automatizada de 10 ou 16 marchas. Além de piloto automático inteligente, que mantém a velocidade constante em subidas e descidas, conta com assistência de partida em rampa, função “Low” para descidas, indicador de marcha no painel e dois modos de direção: Performance e Economia.