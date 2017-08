Confira os principais momentos da 38ª Feira do Carreteiro, que foi realizada entre os dias 19 e 21 de julho, no Pátio do Santuário Nacional Aparecida, km 71 da Via Dutra, em Aparecida/SP. O evento ofereceu extensa programação aos visitantes, com palestras técnicas, testes de caminhões além de atividades de descontração e lazer, como o Salão da Criança, Espaço da Mulher, Shows Musicais e a tradicional Romaria de São Cristóvão e Nossa Senhora da Aparecida.

O objetivo do evento é levar até os motoristas tudo o que está acontecendo no mundo do Transporte Rodoviário de Cargas, proporcionando a eles a oportunidade de conhecer as novidades do setor, ter informações e conhecimento através da exposição de produtos e serviços e também palestras com assuntos de interesse da categoria, tais como Vale Pedágio, RNTRC (Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas), Economia de Combustível, Direção Defensiva, Segurança nas Estradas.