A Scania divulgou em sua página do facebook (https://www.facebook.com/ScaniaBrasil/_), vídeo para homenagear o lendário Scania 113, lançado em 1991. O vídeo com a edição especial do modelo faz parte das comemorações dos 60 anos da marca no Brasil.

Para representar o 113 foram escolhidos os modelos R 440 e R 480, de versões Highline Streamline. Ambos começam a ser vendidos na cor azul clássica do 113, e também levam as icônicas faixas laterais nas cores rosa, lilás e roxa, e adesivos comemorativos dos 60 anos e do Scania 113.

A Edição Especial 60 anos chega ao mercado com condições diferenciadas de aquisição