Um Volvo FMX totalmente autônomo foi testado em operações subterrâneas, na Mina de Kristineberg, no norte da Suécia. O caminhão faz parte de um projeto para o desenvolvimento de tecnologias que visam aprimorar o fluxo de transporte e a segurança em minas. O modelo percorre um trajeto de sete quilômetros, alcançando uma profundidade de 1.320 metros nos estreitos túneis da mina. “Este é o primeiro caminhão totalmente autônomo a operar em condições tão difíceis. É um verdadeiro desafio garantir que tudo opere milimetricamente certo a mais de 1.300 metros abaixo do solo,” diz Torbjörn Holmström, diretor executivo de Tecnologia do Grupo Volvo.

Assista ao vídeo “O primeiro caminhão autônomo do mundo em mina subterrânea”, filmado na Mina de Kristineberg, há 100 quilômetros de Arvidsjaur no norte da Suécia. Usando vários sensores, o Volvo FMX monitora continuamente o ambiente à sua volta e evita tanto obstáculos fixos quanto em movimento. Ao mesmo tempo, um sistema de transporte a bordo coleta dados com a finalidade de otimizar e coordenar a rota e o consumo de combustível.