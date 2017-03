Diariamente os motoristas profissionais dividem a estrada com condutores menos experientes e pouco habituados à rotina das rodovias.

Estes motoristas, em geral, têm pouca prática em conduzir nas estradas e também não costumam passar longos períodos de tempo ao volante. Por esta razão estão mais propensos a manobras que podem colocar a segurança própria e a dos demais usuários das rodovias em risco.

Esse condutor, que não está todos os dias dirigindo Brasil afora em nossas rodovias, tem mais dificuldade em compreender que um caminhão ou carreta carregados precisam de um espaço muito maior para frenagem em relação aos carros de passeio. Também não imaginam o tempo que se leva para que um cargueiro pesado atinja a velocidade de tráfego da via e, numa subida íngreme, nem imaginam que se o caminhão “perder o embalo” vai ter de subir bem mais devagar, quase parado, prejudicando a fluidez do tráfego para todos que vem atrás.

Por estas razões, cabe a nós, profissionais da estrada, que conhecemos os macetes e perigos das rodovias, cuidar da segurança destes motoristas menos experientes e de suas famílias. Quantas vezes nos deparamos com carros de passeio que, de maneira impaciente, pedem passagem em locais inapropriados? Quantas vezes não foi necessário interromper uma manobra de ultrapassagem pela metade após uma única oportunidade surgida depois de vários quilômetros? E isso para deixar que um carro de passeio pudesse nos ultrapassar com segurança, para logo depois o motorista passar ao nosso lado gesticulando e esbravejando.

Tudo isso certamente já aconteceu com qualquer caminhoneiro brasileiro. Contudo, especialistas da estrada que somos, temos a função de proteger esses motoristas com menos conhecimento, ainda que eles não saibam ou reconheçam isso.Quando tiver de ceder a passagem a um motorista afobado, mesmo que ele seja mal-educado, sorria e lembre-se que você é um profissional, conhece muito mais de estrada do que ele e pode ter acabado de salvar as vidas de uma família inteira. Por: Ricardo de Paula, policial rodoviário federal).